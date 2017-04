ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ 29 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು. ಸಾಲ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ ಹಸೀನಾ ಹಾಗೂ ಆ ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜತೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಸುದ್ದಿ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ ಮೋದಿ.

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 15:33 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi and his Bangladeshi counterpart Sheikh Hasina held bilateral talks here today and inked 22 pacts in various key sectors, including a civil nuclear agreement and two memorandums of understanding (MoUs) on defence cooperation.