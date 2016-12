ಅಖಿಲೇಶ್ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಮುಲಾಯಂ ಎರಡನೇ ಕುಟುಂಬದ ಕೈವಾಡ?

ಮುಲಾಯಂ ಅವರ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಲತಿ ದೇವಿ 2003ರಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಸಾಧನಾ ಗುಪ್ತಾ. ಅವರ ಸೊಸೆ ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Saturday, December 31, 2016, 7:33 [IST]

English summary

In the expulsion of Akhilesh Yadav one can see the rising ambition of Mulayam Singh Yadav's second family. Mulayam's second wife, Sadhna Gupta never interfered in political affairs. However with her daughter-in-law Aparna Yadav getting ambitious, she took a keen interest in politics.