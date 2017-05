10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿದ ಹರ್ಯಾಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಹರ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಲತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 18:23 [IST]

English summary

In a rare case a local court in Haryana has given permission to doctors to abort a 10 years old pregnent girl, who has raped by her stepfather.