ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಕೇಳಿ!

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದೂ ಅಜ್ಜಿಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ! ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

English summary

From now on schools in Rajasthan will have the pleasure of listening to stories narrated by grandmothers. It has been decided that the grandmothers of children studying in the schools will be invited to narrate tales. The order was issued by the secondary education department to conduct story-telling sessions by grandmothers for the students of Class I to Class V.