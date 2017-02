ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ: ಶಿವರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ, ಜಾಗರಣೆ, ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ವೇದ ಮಂತ್ರ ಘೋಷ, ಪೂಜಾಕಾರ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಜಾಗರಣೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

English summary

In Pictures: India Celebrates Maha Shivaratri. Maha Shivaratri literally means the night of Shiva and is celebrated every year on the 13th night/14th day of the Maagha month of the Hindu calendar. This is Shivaratri celebrated on Friday, 24th Feb.