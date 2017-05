ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡುವೆಯೇ ಸೋನಿಯಾಜೀ ಮಮತಾಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ?

ಸೋನಿಯಾಜೀ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 16ರಂದು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 0:54 [IST]

English summary

From her hospital bed, Mrs Gandhi today called West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. The Trinamool Congress chief is expected to be in Delhi on May 16 to meet her.