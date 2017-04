ಮುಲಾಯಂ ಬಂಗ್ಲೆ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ

ಮಿತಿಮೀರಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಂಗಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರು. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿಯಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The 'No VIP' emphasis of Yogi Adityanath's new government in Uttar Pradesh extended on Thursday to former Chief Minister Mulayam Singh Yadav - one of his homes failed a surprise inspection and was found to be guilty of using way more electricity than allowed.