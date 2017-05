ಹರ್ಯಾಣದಲ್ಲೊಂದು ನಿರ್ಭಯಾ ಪ್ರಕರಣ: ಯುವತಿಯ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ

2012 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿರ್ಭಯಾ ಅತ್ಯಾಚರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಘೋರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಹರ್ಯಾಣದ ರೋಹ್ಟಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

In a barbaric incident 7 men raped a girl in Haryana. She dies. This is more cruel than Nirbhaya case, sources said.