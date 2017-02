ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ, ಹಳೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ; ಓಡದ ಜೇಟ್ಲಿ ರೈಲು

ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಜತೆ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾವುದೆ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೇ ಘೋಷಣೆಗಲೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 12:48 [IST]

English summary

Arun Jaitley dinot not announce much attracted new Railway projects in his 2017 Union budge.