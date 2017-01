ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್

ಜನವರಿ 17ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ. ಬಿಹಾರದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಶಿಕ್ಷಕರು 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 10:04 [IST]

English summary

Important news from India on 17th January. 12-year-old student of a Government school allegedly gangraped by the Principal and three teachers in Bihar's Jehanabad.