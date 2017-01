ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಕಾದಿದೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ!

ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ವಿರುದ್ನಾಧ ಅಮೆರಿಕದ ನೂತನ ಚುನಾಯಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

The Indians who are in America, without a valid visa by the authorities may face severe punishments from Donald Trump Government. They may be deported or even imprisoned. Or, if they return, will never be able to return to the US again.