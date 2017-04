2019ರಿಂದ ಖಾರಗ್ಪುರ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಐಐಟಿ) ಸಂಸ್ಥೆಯು 2019ರಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Thursday, April 6, 2017, 15:23 [IST]

IIT Kharagpur, India's oldest Indian Institute of Technology (IIT), is planning to start a new course and it has nothing to do with what IIT is best known for — engineering. In a first of its kind initiative taken up by IIT, the Kharagpur branch is planning to start an MBBS course from 2019.