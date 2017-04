ಬೆಂಗಳೂರು ಐಐಎಸ್ಸಿ ದೇಶದ ನಂ. 1 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ಕೇಂದ್ರದ ಘೋಷಣೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು, ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

Monday, April 3, 2017

Indian Institute of Science (IISc) Bangalore is the best university in India, according to government rankings of educational institutions released today. Delhi’s Jawaharlal Nehru University (JNU), declared the second best university, while Benares Hindu University (BHU) came third.