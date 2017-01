ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ಕಮಲ ಹಾಸನ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು?

ಜಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರನಟ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 15:57 [IST]

English summary

Defending the game of jallikattu currently banned in Tamil Nadu, superstar Kamal Haasan today said he is a big fan and all those who hate the bull sport should give up on biryani too.