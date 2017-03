ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ!

ಪ್ರೊಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವವರು ಹಲವರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಇದೀಗ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

English summary

Are you a lover of eggs? are u regularly consuming it? then you should be very careful. Because artificial eggs are there in the market now! A Kolkata lady registered complaint about it.