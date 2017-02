ಮುಸ್ಲಿಮರ ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಗೆ ಜಾಗ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೇಕಿಲ್ಲ?: ಮೋದಿ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಧ್ಯೆ ಭೇದ-ಭಾವ ತಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಫತ್ತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಹೇಳಿ, ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

Story first published: Monday, February 20, 2017, 16:08 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi has lashed out at the Akhilesh government by drawing a parallel between Hindu and Muslim festivals and accusing the the local administration of discrimination on the basis of religion.