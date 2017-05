ಐಎಎಸ್ ತಿವಾರಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಿದ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ(ಮೇ 22) ಸಂಜೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 18:23 [IST]

English summary

The Uttar Pradesh government has recommended that the death of IAS Anurag Tiwari be probed by the Central Bureau of Investigation. The decision was made after the family of the deceased approached Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath.