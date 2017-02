ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿಯ ಸಂದರ್ಶನ

ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Malayalam actress who was abducted and assaulted by a gang, broke her silence in an interview on Tuesday and said that she would not let bitter experiences deter her from moving ahead.