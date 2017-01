'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು'

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಐಎಸ್ಐ ಮಾಹಿತಿದಾರನಾದೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಬಂಧಿತನಾದ ಸಾದಿಕ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

Story first published: Tuesday, January 31, 2017, 16:24 [IST]

English summary

The arrest of Sadiq Khan an alleged spy on the payrolls of the ISI has given the police a lot of information on the network works in India. Sadiq was detained at the Jodhpur railway station on Saturday.