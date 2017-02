ಯುಪಿಎ, ಎನ್ ಡಿಎ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ: ಮಲ್ಯ ವಿಷಾದ

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳೆನ್ನಸಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಯ ಬೇಸರ.

English summary

Liquor baron Vijay Mallya has compared himself to a 'football' being kicked around by "two fiercely competitive teams", in reference to the Congress-led UPA and the BJP-led NDA.