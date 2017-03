ಜಯಲಲಿತಾ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗಿತ್ತು: ನ್ಯಾ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕಾಟ್ಜು

ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ನ್ಯಾ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕಾಟ್ಜು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Justice Markandey Katju is known to often speak his mind, loud and clear, on social media. When the late chief minister of Tamil Nadu J Jayalalithaa was in ill-health and hospitalised, Katju took to Facebook, to reminisce in detail the only two times he had met with the former CM.