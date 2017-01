ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 'ನಾನು ಭಾರತೀಯ' ಎಂದ ಸಲ್ಲು

1998ರಲ್ಲಿ 'ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೈ' ಎಂಬ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಜೋಧ್ ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಧ್ ಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯ

English summary

"I am Indian," actor Salman Khan said today in a court in Rajasthan's Jodhpur, where he was questioned on allegations of killing blackbucks during a film shoot in 1998.