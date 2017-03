ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಪತ್ನಿಗೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸ!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ನಂತರ ವಿಕೃತನಾದ ಪತಿ; ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹಲವರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪತಿ

English summary

A 21-year-old woman from Hyderabad has told the police that her husband has forced her into having cooperated his friends.