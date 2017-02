ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ, ಗೋವಾ ಅತಂತ್ರ

ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಫಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ -ಸಿ ವೋಟರ್ ನಡೆಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ.

The Aam Aadmi Party is poised to win its second state, Punjab, while making little impact in Goa which is headed for a hung assembly in elections for which voting is on Saturday, a HuffPost-CVoter pre-poll survey has found.