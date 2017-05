ಪಾಕ್ ಬಂಕರ್ ದ್ವಂಸ: ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ ಹೊಳೆ

ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯ ಎರಡು ಬಂಕರ್ ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ನಡೆಯನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗರು ಅತೀವ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Tit for tat!! @adgpi at its best, #HammerPakArmy https://t.co/5Po1lIxiov

A Sikh Regiment unit completely annihilates a Pak bunker on LoC. #IndianArmy responds to Pak in the language they understand. #HammerPakArmy pic.twitter.com/YaoOVHE5VO

India's PM sh @narendramodi never keep any due for long period. Weldon @adgpi #Hammerpakarmy https://t.co/qh6GvtqrlN

#hammerpakarmy Indian army successfully annihilate pak bunker along Loc giving neighbors the taste of their own medicine. Do u like it now?

English summary

After India destroys 2 bunkers of pakistan twitterians have started to praise Indian army and government with #HammerPakArmy hashtag. Here are some tweets for ur read.