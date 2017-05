ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ 'ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್'ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

'ರಾನ್ಸೊಮ್ಮೇರ್' ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Story first published: Monday, May 15, 2017, 16:54 [IST]

English summary

The world was hit by WannaCry, a ransomware. Here are the details about How to prevent Ransomware attack? And mitigation to take if attack occurred.