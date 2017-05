2 ತಲೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಉರುಳಿಸುತ್ತೀರಿ? ಮೋದಿಗೆ ಕಪಿಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು 2 ತಲೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರಳಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Senior Congress party leader Kapil Sibal on Tuesday questioned the government's response to the mutilation of two Indian soldiers by Pakistani forces in Poonch, Jammu and Kashmir.