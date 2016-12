'ನೋಟು ನಿಷೇಧದಿಂದ ಉಗ್ರರಿಗೇನೂ ಹಣಕಾಸು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ'

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಟು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಗ್ರರು ಹೊಸ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ತನ್ನ ಆನ್ ಲೈನ್ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಅಪನಗದೀಕರಣವು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 12:13 [IST]

English summary

The Kashmiri Mujahideens, Maoists and Khalistani fighters will not suffer any financial hardship. We are able to get the small currency by exchanging dollars, Pounds and Euros easily. This is what Jaish-e-Mohammad chief, Maulana Masood Azhar had to write about in weekly online magazine published by the outfit.