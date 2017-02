ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಬಂಧನೆ: ಕಪ್ಪು ಹಣ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಲು ಹೊಸ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

With an aim to cleanse the political funding system and check black money, Finance Minister Arun Jaitley on Wednesday proposed to restrict cash donations to political parties from individuals to Rs 2,000. To achieve this aim, Arun Jaitley has proposed to introduce an 'electoral bonds' scheme.