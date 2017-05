'ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ' ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ 'ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್' ಕೂಡಾ ಸತ್ಯ!

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ, ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ರೀತಿ ಇದು.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 12:17 [IST]

English summary

"The challenge is whether the court should decide the faith of 165 million people or should it depends on the legislature as in other cases? That Ram was born in Ayodhya is a matter of faith, not Constitutional morality; same in this case" senior counsel Kapil Sibal told the constitution bench of the Supreme Court.