ಇಷ್ಟ ಬಂದವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಗಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ

ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು 'ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಲಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The BJP is likely not to have any problem in electing its choice of candidate as the next President of India. The numbers are stacking up very well for the BJP with several parties such as the YSR Congress, TRS and the AIADMK coming forward with their support.