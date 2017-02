ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮನೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದ ಆ ಯೋಧ

ಮೂರನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಮನಕಲಕುವ ಕತೆಯಿದು.

English summary

For their third wedding anniversary, Major Satish Dahiya had sent his wife Sujata gifts who lives a village of Haryana. A cake and candles, flowers, which reached her after he died fighting terrorists in Handwara, Jammu and Kashmir. ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಯೋಧ ಸತೀಶ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಉಡುಗೊರೆ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಲುಪಿದೆ.