ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ, ಶೇ 10-12 ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ!

ಏಪ್ರಿಲ್ 01ರಿಂದ ಬಿಎಸ್ 3 ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಡೀಲರ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, 10-12% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

English summary

Two-wheeler dealers and companies rush to liquidate BS3 stock. ಣೊವ್been offering discounts ranging from 10-15% since mid-March but those are expected to go up sharply in the next two days