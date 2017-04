ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ!

ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ನೂತನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

“Options being explored where petro products may be door delivered to consumers on pre booking” @dpradhanbjp (1/2)

English summary

In a bid to cut long queues outside fuel pumps, the government is likely considering home delivery of petrol and diesel to consumers if they pre-book, the Ministry of Petroleum and Natural Gas tweeted on Friday.