ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ: ಹೋಳಿ ಸಡಗರ ಆರಂಭ, ನಟ ವರುಣ್ ಗೆ ಆಲಿಯಾ ಸಿಹಿಮುತ್ತು

ಮಥುರಾದಲ್ಲಾಗಲೇ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಸದ್ಯದ ಹಾಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅಭಿನಯದ ಬದ್ರೀನಾಥ್ ಕೀ ದುಲ್ಹೇನಿಯಾ ಚಿತ್ರವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.

English summary

The festival of Holi will be celebrated across the nation. But, in Mathura and some parts of North India, holy celebration has already started. And in Mumbai on Monday actress Alia Bhat kisses co-actor Varun Dhawan, on the promotional dais of their new movie Badrinath ki Dulhenia.