ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಗಂಡಾಂತರ

ನಿಷೇಧವಾದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ.

English summary

The government on Wednesday notified a law which said that holding of more than 10 demonetized notes would be punishable with a minimum fine of Rs 10,000.