ಡಿ.31ರ ನಂತರ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೇ ನೋಟಿದ್ದರೆ ದಂಡ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ!

500, 1000 ರುಪಾಯಿಗಳ ಹಳೇ ನೋಟು ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟವು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದೆ

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 15:53 [IST]

English summary

The Union Cabinet today cleared the promulgation of an ordinance under which possessing, transferring of receiving an amount of Rs 10,000 in banned 500 and 1,000 notes will be a punishable offence. As per the ordinance the maximum of 10 notes person will be allowed.