ಕುಟುಂಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರೇಮಿಗಳು

ಆ ಹುಡುಗ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂದೂ. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಷಹಜಹಾನ್ ಪುರ್ ನಲ್ಲಿ.

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 17:59 [IST]

English summary

A Hindu-Muslim teen couple in Uttar Pradesh's Shahjahanpur district committed suicide on Tuesday morning, allegedly because they didn't want their families to face any repercussions or harassment on account of their relationship.