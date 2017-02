ವಿಸ್ಮಯ: 34 ಬಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಬದುಕುಳಿದ 18ರ ಮನೀಷಾ!

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ 18ರ ತರುಣಿ ಮನೀಷಾ 3 ವರ್ಷದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಿಂದ 34 ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಆಗದೆ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

In an unusual case a girl from Himachal Pradesh survived even after 34 snakebites in last 3 years. However, the doctors have claimed that most of the bites have been by non-poisonous snakes or snakes with less venom.