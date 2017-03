ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

2004ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಕೇಸು; ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಇಡಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, March 13, 2017, 19:39 [IST]

English summary

The Karnataka High court cancels the case filed by Enforcement Directorate against former minister Gali Janardhana Reddy.