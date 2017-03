ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲ

2014ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆಯೆನ್ನಲಾದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದೇಶ ತೊರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ.

Story first published: Friday, March 3, 2017, 21:37 [IST]

English summary

Amid reports that rape accused Samajwadi Party minister Gayatri Prajapti was planning to escape, airports and exit points were put on high alert on Friday 3rd March, 2017.