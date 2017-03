ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ಐಎಸ್ ಉಗ್ರರು: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಲಕನೌ ಎನ್ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಉಗ್ರರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ.

English summary

Two suspects believed to be part of the Islamic State may be hiding in Delhi, Intelligence Bureau reports suggest. They have escaped during the encounter that broke out at Lucknow on Tuesday, IB officials have warned.