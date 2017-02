ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ, ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್.. ಇದೀಗ ಶಾವ್ನಾ ಪಾಂಡ್ಯ. ಯಾರೀಕೆ?

ಇದೀಗ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಮೂರನೇ ಮಹಿಳೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಶಾವ್ನಾ ಪಾಂಡ್ಯ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ.

English summary

In 2018, Indian-origin Shawna Pandya may become only the third woman of Indian origin to go to space. In November 1997, Kalpana Chawla became the first woman of Indian origin to travel in space, but unfortunately she did not came back. In December 2006, Sunita Williams became the second woman to venture into space.