44 ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಾರ್ಟ್!

ಮೇ 2014 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 16 ರ ತನಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸರಿ ಸುಮಾರು 44 ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಹಾಕಿದೆ.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 17:59 [IST]

English summary

The Prime Minister of India, Narendra Modi has visited 44 countries till November 2016. These details were released by the Prime Minister's Office. The details about the expenses incurred on chartered flights used by Modi state that most of them were bilateral trips.