ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕು!

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಿಮಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಅಗಾಧವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಮದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹಿಮ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

English summary

Heavy snow fall in Jammu and Kashmir has disturbed the routine life of the civilians. Various sectors such as transportation, communication got affected due to the zero degree atmosphere.