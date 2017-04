ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಮುಚ್ಚಿ, ಆಹಾರ ಹಕ್ಕು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? : ಯೋಗಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಆಯ್ಕೆ, ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆಹಾರಕ್ಷಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ 10ದಿನದೊಳಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 23:30 [IST]

In the wake of crackdown on illegal slaughter houses by the Uttar Pradesh government, the Allahabad High Court on Wednesday said that food habits were part of right to life guaranteed under the Constitution