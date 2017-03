ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಜೋಕ್ಸ್: ರಾಹುಲ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ?

ಭಾರತದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುಮತ ಸಾಧಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

As per sources, Amarinder Singh has sent a huge bouquet of flowers to Rahul Gandhi for his support by not campaigning for Cong in Punjab.

#UPElection2017 Rahul-Akhilesh expecting rains so that their alliance could win the elections on Duckworth Lewis method against NaMo.

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 14:51 [IST]

English summary

After the failure of Congress in Uttar Pradesh, the people who are very active in social media has started to posting jokes on Rahul Gandhi. Here is few statements which are posted in twitter.