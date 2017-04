ಅಪನಗದೀಕರಣದಿಂದ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತಾ ಹಾಗನಿಸಲ್ಲ

ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐಎಸ್ ಐ ಏಜೆಂಟರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಪನಗದೀಕರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

It was in January that Union Home Minister, Rajnath Singh had said in the Lok Sabha that the Naxals were cash starved due to demonetisation. He said that the decision on demonetisation had left the Naxalites without money which in turn was making it hard for them to operate.