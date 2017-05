ಅತ್ಯಾಚಾರವಾದ ಗುರುತು ತೋರಿಸೆಂದು ಬಾಲಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು!

ಹರ್ಯಾಣ ಡಿಜಿಪಿಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 13:31 [IST]

English summary

A day after Punjab and Haryana High court issued notice to Haryana DGP, on a petition by a 14 year-old rape survivor from Haryana, alleging that she was sexually harassed and forced to strip by male police officers, the Haryana government has ordered an inquiry into the episode.