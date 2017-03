ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿವಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಹಾರ

ನೋಟು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕಟುವಾದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಮಾರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ವಿರುದ್ದ ವಾಕ್ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಮೋದಿ, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯೋಚನೆಗಿಂತ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಲೇವಡಿ.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 22:35 [IST]

English summary

In veiled dig at Nobel Laureate Amartya Sen, Prime Minister Narendra Modi says hard work more powerful than Harvard University. PM remark came after Sen, criticized demonetization.